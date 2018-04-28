Лукашенко: Мы можем сделать Беларусь цветущим краем

Убежденность в правильности стратегического курса развития страны подтвердил Александр Лукашенко на совещании в Житковичском райисполкоме республики. По его словам, жители Беларуси «способны сделать свою страну действительно цветущим краем». Однако, сделал акцент лидер государства, «для этого необходимо прилагать усилия и поддерживать исполнительскую дисциплину», цитирует президента его пресс-служба.

Правда, белорусский лидер предостерег и от излишнего головокружения от успехов. «Смотрите, чтобы мы не потеряли то, что имеем. Все сейчас зависит от нас. Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем. Только надо голову на плечах держать», — добавил остроты в разговор Лукашенко.

Диалог с местным аппаратом руководителей включал в себя и наболевшие вопросы трудовой дисциплины. Если не будет ее, уверен президент, если «будете искать объективные причины, работы не получится. Хватит ходить и ныть, что мы чего-то не можем. Будем ныть до тех пор, пока или не перевернут, как в Армении или в Украине , или вообще на куски разорвут. Будет как в 1993-1994 годах, когда вы тут Полесскую республику хотели создать», — предостерег оратор.

Особое внимание он обратил и на вопросы грамотного подбора кадров, которые во все времена решают — все. «Думайте везде. Бешеных шальных денег нет и не будет. Не говорите, что не хватает кадров. Всего у нас хватает», — подчеркнул президент.

Анализируя экономическое развитие РБ, президент поставил задачу к концу нынешней пятилетки снизить инфляцию до 3-4% в год. По его убеждению, в Беларуси сейчас нет основания для роста цен. Существует «только одна причина — желание в карман торгашам больше положить. Не надо этого допускать. Контролируйте», — требовательно обратился к представителям исполнительной власти президент.

По его мнению, в этом году инфляцию по стране можно удержать на уровне 5-6%, а в следующем — 4-5%. Перспективной задачей, по мнению оратора, достижение показателя в 3-4%. Он дал понять, что не надо стремиться к 1,5%, как в Европе или в США . Потому что инфляция, по словам Лукашенко, «это тоже чья-то заработная плата. И мы еще не нащупали ту цену, при которой будет рентабельной та или иная продукция».

Президент обратил внимание и на важность соблюдения конкуренции в торговле, осудив проявления монополизма. При этом он подчеркнул, что в его политике нет места клановости, все должны работать по понятным правилам и в равных условиях.