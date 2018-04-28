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Лукашенко: хватит ходить и ныть
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Лукашенко заявил, что жители Белоруссии могут сделать страну «цветущим краем» 

RT на русском 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Жители Белоруссии могут сделать свою страну «цветущим краем», однако для этого необходимо прилагать усилия и поддерживать дисциплину. Такое мнение выразил белорусский лидер Александр Лукашенко.
«Смотрите, чтобы мы не потеряли то, что имеем. И всё сейчас это зависит от нас. Мы можем сделать свою страну не просто на словах процветающей, а цветущим краем. Только надо голову на плечах держать», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
По словам главы государства, чтобы этого добиться, «надо только голову на плечах держать».
«Не будет дисциплины, будете искать объективные причины, работы не получится. Хватит ходить и ныть, что мы чего-то не можем», — подчеркнул Лукашенко.
RT на русском: последние новости
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