Минск и Москва начали согласование поставок мяса и молочных продуктов

Единая компания-трейдер по осуществлению поставок белорусской молочной продукции в нашу страну может быть создана Россией Беларусью . Такая возможность сейчас обсуждается, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

Накануне прошла рабочая встреча представителей министерства с белорусскими коллегами, на которой были согласованы объемы поставки молочной продукции и вопросы контроля за ее ценой и качеством.

В процессе переговоров стороны достигли договоренности по объемам большинства товаров.

Как рассказал ТАСС начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов, страны во многом договорились в вопросах баланса спроса и предложения Союзного государства по мясу и молоку, сыру, маслу, творогу. Окончательное согласование пройдет после майских праздников.