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Минск и Москва начали согласование поставок мяса и молочных продуктов
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Минск и Москва начали согласование поставок мяса и молочных продуктов 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: Российская Газета
Единая компания-трейдер по осуществлению поставок белорусской молочной продукции в нашу страну может быть создана Россией и Беларусью. Такая возможность сейчас обсуждается, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.
Накануне прошла рабочая встреча представителей министерства с белорусскими коллегами, на которой были согласованы объемы поставки молочной продукции и вопросы контроля за ее ценой и качеством.
В процессе переговоров стороны достигли договоренности по объемам большинства товаров.
Как рассказал ТАСС начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Беларуси Алексей Богданов, страны во многом договорились в вопросах баланса спроса и предложения Союзного государства по мясу и молоку, сыру, маслу, творогу. Окончательное согласование пройдет после майских праздников.
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