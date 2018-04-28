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Республиканская партия Армении признала свою ошибку
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Республиканская партия Армении признала свою ошибку 

Sputnik Азербайджан 1 час назад
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 28 апр — Sputnik. Республиканская партия Армении признала свою ошибку и призвала демонстрантов и их лидера Никола Пашиняна не повторять ее, сказал на пресс-конференции для иностранных журналистов в субботу, 28 апреля, и.о. министра юстиции Армении, член РПА Давид Арутюнян, сообщает Sputnik Армения.
"Республиканская партия осознает, что причина кризиса — в монополизации политических процессов одной партией. Мы не должны сейчас переходить от одной монополии к другой. Должен быть политический процесс, необходимо продвижение через политические консультации", — сказал Арутюнян.
По его словам, главная проблема РПА заключалась в непонимании опасности монополизации политических процессов.
"Это основная наша ошибка, которую мы признаем. Но, признавая ошибку, мы не должны сейчас допустить повторения той же ошибки", — подчеркнул и.о. министра.
Напомним, 23 апреля, после массовых общественных протестов, в отставку подал премьер-министр Серж Саргсян. Вместе с ним подало в отставку и правительство. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Карен Карапетян, который занимал должность премьера с сентября 2016-го до 9 апреля 2018 года.
Оппозиция, однако, требует полной отставки правительства и ухода правящей Республиканской партии. На митинге 25 апреля было заявлено, что движение «Мой шаг» объявляет своим кандидатом на пост премьера лидера движения Никола Пашиняна.
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