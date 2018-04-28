В Беларуси прошел митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине катастрофы на ЧАЭС

Минск , 27 апреля / Синьхуа / — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде . Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич