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В Беларуси прошел митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине катастрофы на ЧАЭС
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В Беларуси прошел митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине катастрофы на ЧАЭС 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Митинг-реквием, посвященный 32-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции /ЧАЭС/ и памяти ее жертв, состоялся 26 апреля у Памятника отселенным деревням в белорусском городе Славгороде. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
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