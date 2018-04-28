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Власти Армении обещают не применять силу против митингующих
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Власти Армении обещают не применять силу против митингующих 

Авторадио 1 час назад
Фото: Newsru.com
Власти Армении не будут применять силу против митингующих сторонников оппозиции пока акции носят мирный характер и не угрожают жизни и здоровью граждан. Об этом заявили в министерстве юстиции страны. Там отметили, что любая мирная демонстрация имеет право на существование. По мнению министра, в республике происходят исключительно политические процессы. Называть это попыткой захвата власти нельзя. Сегодня стало известно, что армянская оппозиция готовится к новым акциям протеста. Митингующие решили перенести демонстрации из столицы в другие города. Протесты в Армении не прекращаются уже третью неделю. Оппозиция добилась отставки с поста премьер-министра бывшего президента Сержа Саргсяна. Оппозиционная фракция выдвинула на пост главы правительства своего кандидата — Николу Пашиняна. Вопрос о выборах нового премьера обсудят на заседании Нацсобрания республики первого мая.
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