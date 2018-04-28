Узбекистан и Пакистан намерены сотрудничать в военной и военно-технической сферах 

Ташкент, 27 апреля /Синьхуа/ — Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече с делегацией Пакистана во главе с командующим Сухопутными войсками, генерал-лейтенантом Камаром Джаведом Баджвой сегодня обсудили перспективы взаимодействия в военной и военно-технической сферах. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.
Особое внимание было обращено на актуальные аспекты противодействия современным вызовам и угрозам безопасности и стабильности в регионе, а также мирного урегулирования ситуации в Афганистане. —0—