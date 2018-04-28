Ещё
Узбекистан ускоряет процесс присоединения к общей системе распространения данных МВФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Узбекистан ускоряет процесс присоединения к общей системе распространения данных МВФ 

ИА Синьхуа 32 минуты назад
Ташкент, 27 апреля /Синьхуа/ — На встрече в министерстве финансов Узбекистана с миссией Международного валютного фонда были обсуждены практические аспекты присоединению Узбекистана к расширенной Общей системе распространения данных /р-ОСРД/ МВФ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба узбекского минфина.
В рамках присоединения к р-ОСРД предусматривается размещение на официальных сайтах соответствующих министерств 15 категорий данных для обеспечения максимальной прозрачности и открытости статистической информации для широкого круга зарубежных пользователей. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
На казахстанской военной базе "Отар" прошла репетиция парада в честь Дня защитника Отечества Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру Н.Мамедова на пост нового премьер-министра А. Лукашенко о развитии Беларуси: наша задача -- быть открытыми для лучшего, цель -- расти быстрее других
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин США отреагировал на решение Дерипаски101
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт45
Майские пенсии доставят по особому графику116
США обратились к России с пожеланием483
Германия не готова испортить отношения с Россией71
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение