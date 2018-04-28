Узбекистан ускоряет процесс присоединения к общей системе распространения данных МВФ 

Ташкент, 27 апреля /Синьхуа/ — На встрече в министерстве финансов Узбекистана с миссией Международного валютного фонда были обсуждены практические аспекты присоединению Узбекистана к расширенной Общей системе распространения данных /р-ОСРД/ МВФ. Об этом сегодня сообщила пресс-служба узбекского минфина.
В рамках присоединения к р-ОСРД предусматривается размещение на официальных сайтах соответствующих министерств 15 категорий данных для обеспечения максимальной прозрачности и открытости статистической информации для широкого круга зарубежных пользователей. —0—