Узбекистан ускоряет процесс присоединения к общей системе распространения данных МВФ

В рамках присоединения к р-ОСРД предусматривается размещение на официальных сайтах соответствующих министерств 15 категорий данных для обеспечения максимальной прозрачности и открытости статистической информации для широкого круга зарубежных пользователей. —0—