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Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии за вырос почти на 60%
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Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии за вырос почти на 60% 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр — РИА Новости. Товарооборот Нижегородской области и Белоруссии за январь-февраль 2018 года превысил показатели аналогичного периода 2017 года на 58,6%, сообщила пресс-служба правительства российского региона.
В пятницу в Нижнем Новгороде состоялось 16-е заседания Совета делового сотрудничества Нижегородской области и Белоруссии, где впервые был подписан план сотрудничества на 3 года — с 2018 по 2020 годы.
"Результаты нашей совместной работы впечатляют: мы достигли в 2017 году оборота 1 миллиард долларов, рост по отношению к 2016 году — 35,6%. И первые месяцы 2018 года нас тоже вдохновляют: по отношению к предыдущему году демонстрируется значительный рост — 58,6%", — сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин.
По информации департамента внешних связей правительства Нижегородской области, товарооборот региона с Белоруссией за январь-февраль 2018 года составил 125 миллиона долларов. Нижегородская область увеличила экспорт в Белоруссию на 83%. Основной рост экспорта произошел за счет увеличения поставок изделий из черных металлов более чем в 7 раз и высокоточного оптического оборудования — почти в 14 раз. Объем поставок высокотехнологичного электрооборудования вырос на 83%.
Белорусских партнеров заинтересовала инновационная продукция нижегородских предприятий. В частности, тест-система для экспресс-диагностики рака нижегородского научно-производственного предприятия «Биочип», которую планируется использовать для тестирования онкологических заболеваний в Белоруссии. Нижегородские предприятия также планируют увеличить поставки продукции автомобилестроения, например, грузовых автомобилей и автобусов, а также радиоэлектроники и других изделий.
В Нижнем Новгороде были подписаны соглашения о сотрудничестве между Воротынским и Ветлужским районами Нижегородской области и Бобруйским районом Могилевской области Белоруссии, а также об установлении побратимских связей между городами Первомайск и Барань (Витебская область Белоруссии. Соглашения предполагают расширение торгово-экономического сотрудничества и создание совместных проектов в области торгово-экономических отношений, образования, культуры, защиты окружающей среды и экологии, физической культуры, спорта и туризма.
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