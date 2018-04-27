Ещё
Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита, говорится в заявлении МИД Беларуси.
МИД Беларуси внимательно следит за проходящей встречей президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, говорится в опубликованном сегодня заявлении внешнеполитического ведомства Беларуси.
Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита и усилия руководства Республики Корея и КНДР, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе. МИД Беларуси рассчитывает, что встреча станет основой для дальнейшего развития диалога по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, а обсуждаемые мирные инициативы по денуклеаризации будут поддержаны всеми вовлеченными сторонами и мировым сообществом. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Парламент Азербайджана утвердил кандидатуру Н.Мамедова на пост нового премьер-министра А. Лукашенко о развитии Беларуси: наша задача -- быть открытыми для лучшего, цель -- расти быстрее других Пять белорусских птицефабрик начнут поставки продукции в Китай
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США обратились к России с пожеланием238
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт36
Майские пенсии доставят по особому графику104
Дерипаска согласился выполнить условие США312
Трамп раскрыл свое отношение к России102
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение