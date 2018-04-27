Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита

Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита и усилия руководства Республики Корея и КНДР, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе. МИД Беларуси рассчитывает, что встреча станет основой для дальнейшего развития диалога по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, а обсуждаемые мирные инициативы по денуклеаризации будут поддержаны всеми вовлеченными сторонами и мировым сообществом. —0—