Минск, 27 апреля /Синьхуа/ — Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита, говорится в заявлении МИД Беларуси.
МИД Беларуси внимательно следит за проходящей встречей президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына, говорится в опубликованном сегодня заявлении внешнеполитического ведомства Беларуси.
Беларусь приветствует проведение межкорейского саммита и усилия руководства Республики Корея и КНДР, направленные на укрепление мира и стабильности в регионе. МИД Беларуси рассчитывает, что встреча станет основой для дальнейшего развития диалога по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове, а обсуждаемые мирные инициативы по денуклеаризации будут поддержаны всеми вовлеченными сторонами и мировым сообществом. —0—