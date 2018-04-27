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Сильное желание попасть в Европу вышло боком для жителя Владивостока
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Сильное желание попасть в Европу вышло боком для жителя Владивостока 

Primpress 47 минут назад
Фото: Primpress
Житель Владивостока, сильно желавший попасть на территорию Европейского союза, задержан правоохранительными органами в Белоруссии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Белновости».
Мужчина был обнаружен в полувагоне грузового поезда, который пересекал белорусско-польскую границу.
Брестские пограничники оформляли поезд, следовавший в Польшу, и обнаружили спрятавшегося среди металлоконструкций россиянина. Мужчина хотел нелегально попасть в Европу, но сделать это ему не удалось.
Приморца задержали и доставили в изолятор временного содержания. Теперь мужчину не только депортируют обратно в Россию, но и запретят въезд в Белоруссию на 5 лет.
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