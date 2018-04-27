Кремль надеется на политический консенсус в Армении

Парламент Армении 1 мая обсудит вопрос о выборах нового премьера страны после отставки 23 апреля главы кабмина Сержа Саргсяна . Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян требует избрать себя премьером, заявляя, что в противном случае его сторонники проведут массовые акции протеста в Ереване и по всей республике.

"По первой части вашего вопроса — вы знаете, что шли переговоры по линии ведомств, был также телефонный разговор, как вы совершенно правильно сказали. Собственно, главным образом это общение было сконцентрировано вокруг необходимости скорейшего урегулирования кризисной ситуации, которая сейчас возникла в Армении, урегулирования, безусловно, в конституционных рамках таким образом, чтобы был найден консенсус между всеми заинтересованными сторонами. В этой связи сейчас все ждем и наблюдаем за выборами премьер-министра, которые состоятся в парламенте 1 мая", — сказал Песков.

"По второй части вопроса я не обладаю никакой информацией, ничего вам ответить не могу", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что СМИ Армении сообщали, что из Москвы в республику прилетал чиновник из России

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.