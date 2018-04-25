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Пашинян заявил о готовности обсуждать формирование временного правительства
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Пашинян заявил о готовности обсуждать формирование временного правительства 

РИА Новости 25 апреля 2018
РИА НОВОСТИ: ОППОЗИЦИЯ ГОТОВА ОБСУЖДАТЬ С ДРУГИМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ СИЛАМИ ФОРМИРОВАНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА АРМЕНИИ — ПАШИНЯН
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Армения после смены власти останется членом ОДКБ и ЕАЭС, заявил Пашинян Митинг оппозиции в Ереване завершился, но люди не расходятся В парламенте Армении предложили договориться о едином кандидате в премьеры
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