Россельхознадзор запретил поставки с пяти белорусских предприятий

Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на поставку продукции с пяти белорусских предприятий, сообщает ведомство.

«С 30.04.2018 года будут введены временные ограничения на поставки в Россию продукции 5 предприятий: ООО «Вахавяк плюс»; ООО «Мясокомбинат Кошелево»; ООО «Мясокомбинат Мир»; ООО «Велград»; ПУП «Каменецкий сыродельный завод»», — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что указанные предприятия поставляли в РФ запрещенную продукцию. Также Россельхознадзор уличил белорусские компании в реэкспорте украинских продуктов.