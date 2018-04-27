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Россельхознадзор запретил поставки с пяти белорусских предприятий
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Россельхознадзор запретил поставки с пяти белорусских предприятий 

Rambler News Service 45 минут назад
Россельхознадзор объявил о введении временных ограничений на поставку продукции с пяти белорусских предприятий, сообщает ведомство.
«С 30.04.2018 года будут введены временные ограничения на поставки в Россию продукции 5 предприятий: ООО «Вахавяк плюс»; ООО «Мясокомбинат Кошелево»; ООО «Мясокомбинат Мир»; ООО «Велград»; ПУП «Каменецкий сыродельный завод»», — говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что указанные предприятия поставляли в РФ запрещенную продукцию. Также Россельхознадзор уличил белорусские компании в реэкспорте украинских продуктов.
«В ходе инспекции было установлено, что в Республике Беларусь, при откровенном попустительстве и содействии со стороны ветеринарной службы, действует система, в рамках которой предприятия, поставляющие продукцию в Россию, при производстве используют сырье предприятий, ввоз с которых в Россию временно ограничен, или сырье, не предназначенное для свободной реализации. Также установлены факты поступления на белорусские предприятия говядины с Украины, с последующей ее отправкой в адрес российских предприятий. Таким образом, происходит легализация «санкционной» продукции», — сообщает ведомство.
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