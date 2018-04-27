Митинг оппозиции в армянском Гюмри завершился шествием

В пятницу Пашинян со своими сторонниками совершил автопробег из Еревана в Гюмри. В субботу они направятся в третий по величине город Армении — Ванадзор. В Гюмри Пашинян заявил, что единственным путем преодоления политического кризиса является поддержка всеми фракциями парламента «народного кандидата» на пост премьера.

"Я хочу, чтобы этот митинг мы завершили мощным шествием", — заявил Пашинян.

Он сообщил, что с 29 апреля оппозиция возобновит акции протеста с новым размахом. «А первого мая, когда Национальное собрание будет обсуждать кандидатуру премьера, мы заполним улицы Еревана протестующими», — заявил оппозиционер.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.