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Митинг оппозиции в армянском Гюмри завершился шествием
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Митинг оппозиции в армянском Гюмри завершился шествием 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 27 апр — РИА Новости. Митинг лидера протестов Никола Пашиняна в армянском Гюмри завершился в пятницу шествием.
В пятницу Пашинян со своими сторонниками совершил автопробег из Еревана в Гюмри. В субботу они направятся в третий по величине город Армении — Ванадзор. В Гюмри Пашинян заявил, что единственным путем преодоления политического кризиса является поддержка всеми фракциями парламента «народного кандидата» на пост премьера.
"Я хочу, чтобы этот митинг мы завершили мощным шествием", — заявил Пашинян.
Он сообщил, что с 29 апреля оппозиция возобновит акции протеста с новым размахом. «А первого мая, когда Национальное собрание будет обсуждать кандидатуру премьера, мы заполним улицы Еревана протестующими», — заявил оппозиционер.
Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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