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Оппозиция захватила Гюмри
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Оппозиция захватила Гюмри 

News.ru 55 минут назад
Фото: News.ru
В армянском городе Гюмри идёт митинг оппозиции, возглавляемый лидером протестов Николом Пашиняном. События разворачиваются на центральной площади Возрождения.
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