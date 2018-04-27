Россельхознадзор запретил ввоз продукции с пяти белорусских предприятий с 30 апреля

МОСКВА , 27 апреля. / ТАСС /. Россельхознадзор запретил поставки мясной и молочной продукции с пяти белорусских предприятий с 30 апреля из-за нарушений, выявленных при проведении инспекций. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе инспекции было установлено, что в Республике Беларусь , при откровенном попустительстве и содействии со стороны ветеринарной службы, действует система, в рамках которой предприятия, поставляющие продукцию в Россию , при производстве используют сырье предприятий, ввоз с которых в Россию временно ограничен, или сырье, не предназначенное для свободной реализации", — говорится в сообщении.

Под запрет на ввоз продукции попали производители мясной продукции «Вахавяк плюс», «Мясокомбинат Кошелево», «Мясокомбинат Мир», «Велград» и производитель молочной продукции и сыра «Каменецкий сыродельный завод». 17 апреля надзорный орган уже ввел ограничения на поставки для производителя молочной продукции «Молочные горки».

Россельхознадзор в связи с систематичными нарушениями попросил белорусскую сторону провести дополнительную инспекцию производящих мясную и молочную продукцию предприятий и направил еще одно обращение.

Российское контрольное ведомство неоднократно вводило запреты на поставки продукции с белорусских предприятий в связи с реэкспортом: под видом белорусских в РФ поставляются товары из стран, попавших под продовольственное эмбарго. Кроме того, российское ведомство ввело временные ограничения на поставки в РФ некоторых видов белорусского молока и сырья в связи с «небезопасностью продукции».

Белоруссия обязалась принять меры по недопущению ввоза в РФ санкционной сельскохозяйственной продукции.