Россельхознадзор с 30 апреля запретил поставки продукции с пяти белорусских предприятий

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе инспекции было установлено, что в Республике Беларусь , при откровенном попустительстве и содействии со стороны ветеринарной службы, действует система, в рамках которой предприятия, поставляющие продукцию в Россию , при производстве используют сырье предприятий, ввоз с которых в Россию временно ограничен, или сырье, не предназначенное для свободной реализации. Также установлены факты поступления на белорусские предприятия говядины с Украины , с последующей ее отправкой в адрес российских предприятий. Таким образом, происходит легализация «санкционной» продукции», — говорится в сообщении.

Как уточняется, с 30 апреля будут введены временные ограничения на поставки в Россию продукции пяти предприятий: ООО «Вахавяк плюс», ООО «Мясокомбинат Кошелево», ООО «Мясокомбинат Мир», ООО «Велград» и ПУП «Каменецкий сыродельный завод».

Отмечается, что 17 апреля Россельхознадзор уже ввел временные ограничения на поставки продукции с ОАО «Молочные горки» (производство готовой молочной и молокосодержащей продукции).

«Также Россельхознадзор проинформировал белорусскую сторону о необходимости провести работу по устранению выявленных нарушений и подготовить комментарии к предварительному отчету, которые должны содержать исчерпывающую информацию о принятых белорусской стороной корректирующих мерах по существу каждого выявленного нарушения. Кроме того, комментарии должны быть подкреплены подтверждающими документами. В противном случае вопрос об отмене временных ограничений рассматриваться не будет», — подчеркнули в ведомстве.