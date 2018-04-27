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Россельхознадзор с 30 апреля запретил поставки продукции с пяти белорусских предприятий
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Россельхознадзор с 30 апреля запретил поставки продукции с пяти белорусских предприятий 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе инспекции было установлено, что в Республике Беларусь, при откровенном попустительстве и содействии со стороны ветеринарной службы, действует система, в рамках которой предприятия, поставляющие продукцию в Россию, при производстве используют сырье предприятий, ввоз с которых в Россию временно ограничен, или сырье, не предназначенное для свободной реализации. Также установлены факты поступления на белорусские предприятия говядины с Украины, с последующей ее отправкой в адрес российских предприятий. Таким образом, происходит легализация «санкционной» продукции», — говорится в сообщении.
Как уточняется, с 30 апреля будут введены временные ограничения на поставки в Россию продукции пяти предприятий: ООО «Вахавяк плюс», ООО «Мясокомбинат Кошелево», ООО «Мясокомбинат Мир», ООО «Велград» и ПУП «Каменецкий сыродельный завод».
Отмечается, что 17 апреля Россельхознадзор уже ввел временные ограничения на поставки продукции с ОАО «Молочные горки» (производство готовой молочной и молокосодержащей продукции).
«Также Россельхознадзор проинформировал белорусскую сторону о необходимости провести работу по устранению выявленных нарушений и подготовить комментарии к предварительному отчету, которые должны содержать исчерпывающую информацию о принятых белорусской стороной корректирующих мерах по существу каждого выявленного нарушения. Кроме того, комментарии должны быть подкреплены подтверждающими документами. В противном случае вопрос об отмене временных ограничений рассматриваться не будет», — подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что Россельхознадзор попросил белорусскую сторону провести перепроверку всех предприятий по производству молочной и мясной продукции, внесенных в Реестр ТС, оставив в нем только те предприятия, которые соответствуют требованиям ЕАЭС и о результатах проведенной работы проинформировать Россельхознадзор. В ведомстве напомнили, что с такой просьбой Россельхознадзор уже обращался к белорусской стороне, однако она осталась без ответа.
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