Политический кризис в Армении нельзя сравнивать с событиями на Украине в 2013-2014 годах, в первую очередь, в связи с мирным характером протестов и доброжелательным отношением митингующих к России. Об этом на пресс-конференции НСН заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, бывший начальник отдела Армении МИД РФ Николай Платошкин.
«Я хотел бы поздравить братский армянский народ с тем, что он во время этих событий проявил присущие ему цивилизованность и интеллигентность, полное ненасилие, для того, чтобы мирным путём решать свои внутренние вопросы. Любые аналогии с Майданом, Киевом, которые звучат уже у нас, абсолютно ни на чём не основаны. Это внутриармянские события. Вся оппозиция, которая сейчас объединилась против правящей Республиканской партии, состоит из пророссийски настроенных людей, в отличие от Украины», — отметил эксперт в эфире НСН.
Ранее политолог Владимир Жарихин заявил на пресс-конференции НСН, что политический кризис в Армении, в первую очередь, связан с геополитическими вопросами.
Лидер правящей Республиканской партии Армении Серж Саргсян, избранный парламентом на пост премьер-министра Армении, в понедельник, 23 апреля, объявил о своей отставке под давлением массовых выступлений оппозиции по всей стране. Исполняющим обязанности главы кабмина назначен первый вице-премьер Карен Карапетян. Акции протеста возглавляет депутат парламента от оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян. Митингующие требуют избрать его главой правительства. Правящая Республиканская партия Армении согласна на досрочные парламентские выборы, но считает антиконституционным требование оппозиции избрать её лидера премьером.