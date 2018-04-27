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Казахстан и Чехия увеличили количество разрешений на ввоз и вывоз грузов автотранспортом
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Казахстан и Чехия увеличили количество разрешений на ввоз и вывоз грузов автотранспортом
РЖД-Партнер
1 час назад
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РЖД-Партнер
В 2017 году автомобильный грузооборот между
Казахстаном
и
Чехией
вырос на 17% в сравнении с 2016 годом и составил 17,9 тыс. т. Основную долю грузопотока составляют электронная техника и товары народного потребления.
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