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Казахстан и Чехия увеличили количество разрешений на ввоз и вывоз грузов автотранспортом
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Казахстан и Чехия увеличили количество разрешений на ввоз и вывоз грузов автотранспортом 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
В 2017 году автомобильный грузооборот между Казахстаном и Чехией вырос на 17% в сравнении с 2016 годом и составил 17,9 тыс. т. Основную долю грузопотока составляют электронная техника и товары народного потребления.
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