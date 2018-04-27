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Узбекистан хочет использовать компьютерные игры для воспитания патриотов
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Узбекистан хочет использовать компьютерные игры для воспитания патриотов 

РИА Новости 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
ТАШКЕНТ, 27 апр — РИА Новости. Узбекистан хочет использовать компьютерные игры для патриотического воспитания молодежи, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций республики.
Об этом говорилось на встрече главы Мининфокома Узбекистана Азима Ахмедхаджаева с представителями белорусской компании Wargaming.
Узбекская сторона ознакомилась с опытом компании по продвижению компьютерных игр во всем мире и обсудила возможности взаимовыгодного сотрудничества.
Wargaming — один из крупнейших мировых издателей и разработчиков на рынке free-to-play MMO игр. Компания была основана в 1998 году. В настоящее время она работает над военной серией MMO-игр, посвященных танковым, воздушным и морским сражениям середины XX века: World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships.
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