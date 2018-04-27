Сенатор Умаханов надеется, что Армения будет укреплять связи с Россией

"Кто бы ни был избран руководителем страны, он будет содействовать укреплению двусторонней повестки дня. И я очень надеюсь, что мудрый армянский народ примет правильное решение 1 мая", — сказал Умаханов журналистам.

Первого мая парламент Армении обсудит вопрос о выборах нового премьера страны после отставки 23 апреля главы кабмина Сержа Саргсяна . Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян требует избрать себя премьером, заявляя, что в противном случае его сторонники проведут массовые акции протеста в Ереване и по всей республике.

Акции протеста начались в Армении с 13 апреля, когда оппозиция выступила против избрания экс-президента Саргсяна на пост премьера, обвинив его в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, он подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.