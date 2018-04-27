Ещё
Додон: Молдавия и Россия успешно взаимодействуют на уровне глав государств и регионов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Додон: Молдавия и Россия успешно взаимодействуют на уровне глав государств и регионов 

ТАСС 3 часа назад
КИШИНЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что после парламентских выборов, которые планируются в республике на ноябрь 2018 года, отношения с Россией будут еще более тесными. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в Facebook после встречи с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.
"Отметили, что отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией успешно и плодотворно развиваются на уровне глав государств, а также на уровне регионов. Уверен, что после парламентских выборов этого года они будут на другом стратегическом уровне и между правительствами и парламентами наших стран", — сообщил Додон.
Он обратил внимание, что за улучшение отношений между двумя странами выступают большинство жителей Молдавии. «Президент России Владимир Путин в нашей стране был и остается наиболее авторитетным зарубежным лидером», — отметил глава республики.
Додон подчеркнул заинтересованность в деятельности Евразийского экономического союза и выразил надежду на скорое получение Молдавией статуса наблюдателя при этой организации.
Ранее Додон констатировал, что отношения между Россией и Молдавией переживают не самые лучшие времена. Проблемы он связывает с контролирующей местный парламент Демократической партией Молдовы, которая нацелена на стратегическое партнерство с ЕС и США. Определенные силы внутри нашей страны и за ее пределами хотели бы разорвать добрые отношения между Молдавией и Россией, отмечал лидер республики.
ТАСС: последние новости
Пашинян: оппозиция Армении приняла стратегические решения о втором раунде революции Минобороны Армении осудило примкнувших к демонстрациям военных И. о. премьера Армении предложил президенту обсудить вопрос о роспуске парламента
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине191
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН27
Джигарханян захотел умереть дома48
Путин заявил о новом Атласе мира68
Мы должны «дожать» Россию759
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение