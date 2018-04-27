Додон: Молдавия и Россия успешно взаимодействуют на уровне глав государств и регионов

"Отметили, что отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией успешно и плодотворно развиваются на уровне глав государств, а также на уровне регионов. Уверен, что после парламентских выборов этого года они будут на другом стратегическом уровне и между правительствами и парламентами наших стран", — сообщил Додон.

Он обратил внимание, что за улучшение отношений между двумя странами выступают большинство жителей Молдавии. «Президент России Владимир Путин в нашей стране был и остается наиболее авторитетным зарубежным лидером», — отметил глава республики.

Додон подчеркнул заинтересованность в деятельности Евразийского экономического союза и выразил надежду на скорое получение Молдавией статуса наблюдателя при этой организации.