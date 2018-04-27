Додон: Молдавия и Россия успешно взаимодействуют на уровне глав государств и регионов 

КИШИНЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что после парламентских выборов, которые планируются в республике на ноябрь 2018 года, отношения с Россией будут еще более тесными. Об этом он сообщил в пятницу на своей странице в Facebook после встречи с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.
"Отметили, что отношения между Республикой Молдова и Российской Федерацией успешно и плодотворно развиваются на уровне глав государств, а также на уровне регионов. Уверен, что после парламентских выборов этого года они будут на другом стратегическом уровне и между правительствами и парламентами наших стран", — сообщил Додон.
Он обратил внимание, что за улучшение отношений между двумя странами выступают большинство жителей Молдавии. «Президент России Владимир Путин в нашей стране был и остается наиболее авторитетным зарубежным лидером», — отметил глава республики.
Додон подчеркнул заинтересованность в деятельности Евразийского экономического союза и выразил надежду на скорое получение Молдавией статуса наблюдателя при этой организации.
Ранее Додон констатировал, что отношения между Россией и Молдавией переживают не самые лучшие времена. Проблемы он связывает с контролирующей местный парламент Демократической партией Молдовы, которая нацелена на стратегическое партнерство с ЕС и США. Определенные силы внутри нашей страны и за ее пределами хотели бы разорвать добрые отношения между Молдавией и Россией, отмечал лидер республики.