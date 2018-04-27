Источник: депутаты Госдумы выехали в Ереван, где проведут встречи в парламенте Армении 

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы, входящие в состав комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, выехали в Ереван для проведения встреч со своими армянскими коллегами. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в парламенте РФ.
"Девять членов комитета во главе с его председателем Леонидом Калашниковым находятся сейчас в Армении, где проводится встреча с представителями армянского парламента", — сообщил собеседник агентства. По его информации, во встрече с российскими депутатами участвуют члены комиссии Национального собрания (парламента) Армении по внешним связям.