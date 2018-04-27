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МИД Литвы вручил Белоруссии ноту после сообщений о пожаре на БелАЭС
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МИД Литвы вручил Белоруссии ноту после сообщений о пожаре на БелАЭС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 27 апр — РИА Новости. МИД Литвы вручил Белоруссии ноту в связи с предполагаемым пожаром на БелАЭС, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу министерства.
В четверг посол Белоруссии в Литве Александр Король был вызван во внешнеполитическое ведомство республики, где ему вручили ноту с просьбой предоставить информацию о том, что произошло на Белорусской АЭС 17 февраля.
Министерство уточняет, что об инциденте они узнали из белорусских СМИ.
По мнению литовских экспертов, необходим тщательный анализ причин и последствий предполагаемого пожара, поскольку это может иметь негативные последствия для безопасности БелАЭС.
Ранее белорусская оппозиционная Объединенная гражданская партия распространила сообщение активиста антиядерного движения Николая Уласевича о том, что 17 февраля 2018 года на БелАЭС произошел крупный пожар. По его словам, это случилось «в электрощитовой аварийной системе защиты реактора во время пробного испытательного запуска оборудования аварийной системы защиты реактора», из-за чего она полностью выгорела. В МЧС Белоруссии опровергли эту информацию.
Белорусская АЭС строится в Гродненской области, в 50 километрах от Вильнюса. Атомная электростанция будет состоять из двух блоков: запуск первого запланирован на 2019 года, второго — на 2020-й.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС с самого начала реализации проекта. По ее мнению, строительство электростанции несет угрозу национальной безопасности. Минск заявляет, что БелАЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности, а все претензии Вильнюса политизированы.
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