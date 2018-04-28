Ещё
Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Поздравление, наполненное весенним созвездием оптимизма труда, счастья и исторической памяти, адресовал своим соотечественникам Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
Первомай, по словам главы государства, «отмечен особым чувством благодарности ко всем, чей труд является основой жизни и процветания родного края, кто предан своему делу и гордится им. Подчеркивает необходимость и важность любой профессии».
Президент подчеркнул, что белорусский народ всегда стремился к созиданию. Преодолевая испытания в разные исторические периоды, страна становилась сильнее и краше. «В этом заслуга белорусов, главными чертами национального характера которых являются добросовестное отношение к работе, честность, справедливость и преданность своей земле. Сегодня мы продолжаем славные традиции и передаем их детям, развиваемся и движемся вперед», — отметил белорусский лидер.
Он пожелал, чтобы этот праздник подарил всем хорошее настроение и весенний расцвет творческих сил, а в семьях сохранялись мир, любовь и взаимопонимание.
Российская Газета: последние новости
Лукашенко: Мы можем сделать Беларусь цветущим краем Нового премьера Армении выберут 1 мая Минск и Москва продолжат переговоры по рынку молока
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев высказался об уходе на отдых196
Лавров сделал заявление года80
США предъявили России новое обвинение33
Медведев увидел основания для повышения пенсионного возраста90
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте92
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
В России анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение