Лукашенко поздравил соотечественников с Праздником труда

Поздравление, наполненное весенним созвездием оптимизма труда, счастья и исторической памяти, адресовал своим соотечественникам Александр Лукашенко , сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Первомай, по словам главы государства, «отмечен особым чувством благодарности ко всем, чей труд является основой жизни и процветания родного края, кто предан своему делу и гордится им. Подчеркивает необходимость и важность любой профессии».

Президент подчеркнул, что белорусский народ всегда стремился к созиданию. Преодолевая испытания в разные исторические периоды, страна становилась сильнее и краше. «В этом заслуга белорусов, главными чертами национального характера которых являются добросовестное отношение к работе, честность, справедливость и преданность своей земле. Сегодня мы продолжаем славные традиции и передаем их детям, развиваемся и движемся вперед», — отметил белорусский лидер.

Он пожелал, чтобы этот праздник подарил всем хорошее настроение и весенний расцвет творческих сил, а в семьях сохранялись мир, любовь и взаимопонимание.