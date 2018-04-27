Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания музыканта из Красноярска в Минске

МИНСК , 27 апреля. / ТАСС /. Российские дипломаты выясняют ситуацию с задержанием в Минске одного из солистов музыкальной группы из Красноярска , приехавшей в белорусскую столицу на гастроли. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в консульском отделе посольства России в Белоруссии.

26 апреля пресс-служба ГУВД Мингорисполкома сообщила, что правоохранительные органы Белоруссии задержали российского музыканта из Красноярска по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. «Мы выясняем ситуацию с задержанием российского музыканта. Пока официального уведомления в консульский отдел не поступало», — сказал официальный представитель посольства Кирилл Одинев.

По его словам, в случае необходимости, посольство готово обеспечить всю возможную помощь «в рамках законодательства и своей компетенции».