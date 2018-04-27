Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания музыканта из Красноярска в Минске 

МИНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Российские дипломаты выясняют ситуацию с задержанием в Минске одного из солистов музыкальной группы из Красноярска, приехавшей в белорусскую столицу на гастроли. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в консульском отделе посольства России в Белоруссии.
26 апреля пресс-служба ГУВД Мингорисполкома сообщила, что правоохранительные органы Белоруссии задержали российского музыканта из Красноярска по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. «Мы выясняем ситуацию с задержанием российского музыканта. Пока официального уведомления в консульский отдел не поступало», — сказал официальный представитель посольства Кирилл Одинев.
По его словам, в случае необходимости, посольство готово обеспечить всю возможную помощь «в рамках законодательства и своей компетенции».
В отношении 29-летнего гражданина РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 ("Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов") УК Белоруссии. Сам задержанный пояснил, что привез гашиш из России, откуда прибыл в рамках гастрольного тура со своей группой. Музыкант помещен в изолятор временного содержания.