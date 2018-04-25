Жители Еревана не покидают центра города, несмотря на завершение митинга

Митинг оппозиции в центре столицы Армении завершился, но люди не покидают главной площади страны, ожидая продолжения протестных акций, сообщило РИА «Новости»

Собравшиеся на площади Республики остались в центре Еревана , дожидаясь акции «кастрюля-половник», придерживаясь которой, люди грохочут металлическими бытовыми предметами в знак недовольства.

Оппозиционный лидер Никол Пашинян обратился к поддерживающим его с призывом повторить демонстрации в четверг. По его словам, утром 26 апреля в городе пройдут забастовки, а вечером на площади вновь соберутся участники митинга. Согласно его призыву, автомобилисты остановят движение транспорта на 20 минут в полдень.

Масштабные протестные акции в столице Армении связаны с назначением на пост премьер-министра бывшего президента страны Сержа Саргсяна . Несмотря на большое количество противников, парламент наделил политика большими полномочиями, чем обладает президент.

В понедельник Саргсян и кабмин подали в отставку, но несмотря на это протесты в городе продолжаются. Ранее сегодня президент России обсудил с главой Армении ситуацию в стране.