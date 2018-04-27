Двухдневная передышка: акции протеста из Еревана переносятся в Ванадзор и Гюмри

Армянская оппозиция переносит акции протеста из Еревана в другие города.

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян подтвердил, что в столице Армении митинги прекратятся на два дня, чтобы 29 апреля «возобновиться с новой силой». «Мы в эти дни будем в Гюмри и Ванадзоре», — сказал он на пресс-конференции.

Как сообщает РИА Новости, Пашинян призвал не сравнивать протесты в Армении и «евромайдан» на Украине . По его мнению, «любое сравнение протестного движения в Армении с украинским майданом — это результат неверного понимания ситуации». Он подчеркнул, что все финансовые источники оппозиции стопроцентно прозрачны и ее связи может проверить любой желающий. «Это стопроцентно армянский процесс», — сказал он.

Также Пашинян сказал, что оппозиция будет бойкотировать внеочередные парламентские выборы, если премьером не станет «кандидат от народа». Выборы главы кабмина республики намечены на 1 мая.

"Если на голосовании будет отражена воля народа, эти выборы будут легитимными. Если нет, то нет", — сказал Пашинян.

По его словам, если премьером станет Карен Карапетян , это будет означать, что политический кризис в Армении углубился. Пашинян предупредил, что в этом случае «будут организованы массовые акции, все избирательные участки будут окружены, выборы будут провалены». Ранее лидер оппозиции неоднократно говорил о готовности занять кресло премьера, сообщает ТАСС

Пресс-конференция проходит после отказа Карена Карапетяна вести переговоры с Пашиняном в присутствии журналистов. По мнению Карапетяна, такой формат общения стал бы безрезультатным. Пашинян же настаивал, что встреча должна быть открытой для прессы.