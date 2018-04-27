Политолог: Кризис в Армении спровоцирован геополитикой

Политический кризис в Армении , в первую очередь, связан с геополитикой, хотя само протестное движение возникло на фоне серьёзных экономических проблемам в республики. Об этом на пресс-конференции НСН заявил заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин

Ранее политолог Араик Степанян заявил на пресс-конференции НСН, что лидер протестов в Армении Никол Пашинян действует самостоятельно, не опираясь на какую-либо политическую силу.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Несмотря на протесты, парламент Армении избрал Саргсяна главой правительства. 23 апреля Саргсян подал в отставку. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

Акции протеста возглавляет депутат парламента от оппозиционного блока «Елк» Никол Пашинян. Митингующие требуют избрать его главой правительства. Правящая Республиканская партия Армении согласна на досрочные парламентские выборы, но считает антиконституционным требование оппозиции избрать её лидера премьером.