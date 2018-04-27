Ещё
В парламенте Армении предложили договориться о едином кандидате в премьеры
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парламенте Армении предложили договориться о едином кандидате в премьеры 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Парламентская газета
РИА НОВОСТИ: ПАРТИЯ «ДАШНАКЦУТЮН» ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕМ ФРАКЦИЯМ АРМЯНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ДОГОВОРИТЬСЯ О ЕДИНОМ КАНДИДАТЕ В ПРЕМЬЕРЫ — ЗАЯВЛЕНИЕ
РИА Новости: последние новости
Лидер армянской оппозиции планирует в пятницу автопробег в Гюмри Пашинян рассказал об отношении к участию Армении в ОДКБ и ЕАЭС Сенатор Умаханов надеется, что Армения будет укреплять связи с Россией
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о «полном хаосе» в медицине182
Захарова отреагировала на слова Хейли в ООН26
Джигарханян захотел умереть дома48
Мы должны «дожать» Россию756
Путин поделился планом развития России221
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение