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Российские и белорусские военные готовятся к учениям «Щит Союза — 2019»
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Российские и белорусские военные готовятся к учениям «Щит Союза — 2019» 

ТАСС 44 минуты назад
МИНСК, 27 апреля. /ТАСС/. Белоруссия и Россия приступили к подготовке совместных оперативных учений (СОУ) «Щит Союза — 2019». Об этом сообщил командующий войсками Западного военного округа Вооруженных сил РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Детально [в ходе конференции] анализировались результаты подготовки к учениям «Запад-2017». Это особенно актуально с учетом того, что Западный военный округ вместе с Вооруженными силами Республики Беларусь уже приступил к подготовке к СОУ «Щит Союза — 2019», — сказал он в своем выступлении на состоявшейся в Минске научно-практической конференции по вопросам повышения эффективности применения Региональной группировки войск (РГВ) Белоруссии и РФ, которое цитирует в пятницу «Белорусская военная газета».
Картаполов выразил уверенность в том, что «высокий уровень партнерства наших стран обеспечит успешное укрепление оборонного потенциала Союзного государства и дальнейшее развитие РГВ как гаранта обеспечения его безопасности на западном стратегическом направлении». Представитель ВС России констатировал, что у западных границ Союзного государства блок НАТО продолжает наращивать боевые возможности своей группировки. «Одновременно повышается потенциал национальных вооруженных сил Североатлантического альянса, увеличивается интенсивность мероприятий боевой подготовки войск в Восточной Европе», — сказал Картаполов.
В частности, по его словам, «только в этом году проведено уже свыше 100 учений различного уровня, в которых приняло участие более 60 тыс. военнослужащих вооруженных сил стран НАТО». "Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда проводились ССУ «Запад-2017», — уточнил командующий.
Как отметил заместитель начальника Генерального штаба ВС Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, в последнее время возник ряд вопросов, по которым нужно согласовать позиции в рамках Региональной группировки войск. «Это касается прежде всего организации управления войсками, совместного применения пилотируемой и беспилотной авиации, взаимодействия между силами территориальной обороны Республики Беларусь и российской части РГВ», — сказал генерал-майор.
"Учитывая богатый опыт Российской Федерации, полученный в ходе применения вооруженных сил в рамках оказания помощи Сирийской Арабской Республике, хотелось бы изучить некоторые новшества из этого опыта и применить их при развитии нашей совместной РГВ", — добавил замначальника Генштаба ВС Белоруссии.
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