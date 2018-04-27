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На казахстанской военной базе «Отар» прошла репетиция парада в честь Дня защитника Отечества
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На казахстанской военной базе «Отар» прошла репетиция парада в честь Дня защитника Отечества 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев
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