На казахстанской военной базе «Отар» прошла репетиция парада в честь Дня защитника Отечества

Военная база «Отар» / Казахстан /, 26 апреля / Синьхуа / — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев

Военная база «Отар» /Казахстан/, 26 апреля /Синьхуа/ — На военной базе «Отар» в Жамбылской области Казахстана полным ходом идет подготовка к параду вооруженных сил Казахстана в честь Дня защитника Отечества. Парад состоится 7 мая 2018 года. В нем примут участие около 3000 военнослужащих, свыше 300 единиц вооружения и военной техники, около 30 единиц боевой авиации. 26 апреля прошла репетиция парада. Фотографии Синьхуа/Павел Михеев