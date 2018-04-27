Информационные структуры армий СНГ усиливают взаимодействие

Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Представители органов информационного обеспечения вооруженных сил Армении Узбекистана рассмотрели актуальные направления развития сотрудничества органов информационного обеспечения вооруженных сил стран СНГ.

В Московском Международном военном центре состоялось первое заседание Координационного комитета по вопросам информационного обеспечения вооруженных сил государств — участников Содружества Независимых Государств.

Представители органов информационного обеспечения вооруженных сил Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана рассмотрели актуальные направления развития сотрудничества органов информационного обеспечения вооруженных сил стран Содружества в рамках созданного Координационного комитета на период до 2022 года.

Как сообщает газета Вооруженных сил России «Красная Звезда», по итогам заседания председательствующей стороной общим голосованием участников Координационного комитета была избрана Российская Федерация.