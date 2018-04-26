Ещё
В Ереване завершился очередной митинг оппозиции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ереване завершился очередной митинг оппозиции 

РИА Новости 1 час назад
ЕРЕВАН, 26 апр — РИА Новости. Очередной митинг оппозиции завершился в четверг в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
Лидер протестного движения заявил на митинге, что намерен стать премьером на выборах 1 мая, и не пойдет в это вопросе ни на какие сделки с властями.
Он также сообщил, что в пятницу и субботу с группой сторонников отправится в города Гюмри и Ванадзор, а остальным участника демонстраций посоветовал отдохнуть пару дней, отметив, что с 29 апреля акции возобновятся с новой силой.
Акция протеста завершилась концертом и шествием.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>
РИА Новости: последние новости
И.о. премьера Армении призвал полицейских быть терпимее к демонстрантам Никол Пашинян заявил о договоренности об освобождении всех задержанных Карасин обсудил с главой МИД Южной Осетии сотрудничество Москвы и Цхинвала
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Джигарханян впал в кому57
Путин предупредил об очень тяжелых последствиях1003
Трагедия Клюева, россияне без торговых центров и другие события дня5
«Рука Москвы» ведет к независимости еще одно государство29
Состояние Наргиз резко ухудшилось10
Видео
04:21
На Москву обрушится гроза
Общество Новости Москвы
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
03:50
Показана схватка ИГ и сирийской армии
Армия Ближний Восток
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение