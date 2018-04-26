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ВБ выделил 100 млн долларов для улучшения экстренной медпомощи в Узбекистане
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ВБ выделил 100 млн долларов для улучшения экстренной медпомощи в Узбекистане 

ИА Синьхуа 58 минут назад
Ташкент, 26 апреля /Синьхуа/ — Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил кредит в размере 100 млн долларов для реализации проекта по улучшению системы экстренной медицинской помощи в Узбекистане. Об этом сегодня сообщает пресс-служба представительства ВБ в Ташкенте.
В рамках проекта будут созданы комплексные диспетчерские центры в 12 областях Узбекистана и в Ташкенте, выделены средства на повышение квалификации врачей и медсестер этой системы, приобретены около 60 современных машин скорой помощи. —0—
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