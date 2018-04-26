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Карапетян обратился к полиции Еревана
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И.о. премьера Армении призвал полицейских быть терпимее к демонстрантам 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Sputnik / Асатур Есаянц
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян в ходе заседания правительства в четверг призвал правоохранителей, которые следят за порядком в Ереване, быть терпимее к демонстрантам.
"Общественный порядок должен быть обеспечен и законы нужно соблюдать. Одновременно необходимо подчеркнуть важность сохранения терпимости во время массовых собраний и демонстраций", — заявил он.
Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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