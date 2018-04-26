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Лукашенко поручил «жестко» устранить нарушения пожарной безопасности
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Лукашенко поручил «жестко» устранить нарушения пожарной безопасности 

Мир24 1 час назад
По традиции пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС районы посетит президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом он заявил в четверг на совещании, посвященном пожарной безопасности, сообщает телеканал «МИР 24». Поводом стало большое количество пожаров в республике и трагедия в российском Кемерове.
«Не лучшим образом складывается противопожарная ситуация в стране. Только с начала года произошло 160 пожаров в организациях республики, я уже не говорю про жилой фонд, где количество пожаров приближается к отметке 1600. Не дай бог, получим что-то близкое к Кемерово. Мое требование вы знаете — проверить все объекты и устранить имеющиеся нарушения. Причем, жестким образом», — поручил президент.
Александр Лукашенко также потребовал бережнее относиться к сельхозтехнике, купленной на госсредства. В противном случае, будут наказывать по всей строгости закона, вплоть до возбуждения уголовного дела. Ведь нередко тракторы и комбайны выходят из строя уже через два года после покупки.
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