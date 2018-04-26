Обстановка в центре Еревана спокойная, на окраине собираются студенты

ЕРЕВАН , 26 апр — РИА Новости . Спокойная обстановка сохраняется в центре Еревана на площади Республики после прошедших накануне митингов, передает корреспондент РИА Новости.

На площади сейчас малолюдно, она открыта для движения. Однако сцену для митинга и аппаратуру демонтировать не стали, так как на вечер запланирован еще один митинг оппозиции.

В то же время расположенный рядом офис Республиканской партии по-прежнему находится под охраной полиции.

Кроме того, как убедился корреспондент РИА Новости, ближе к окраине города, в студенческом городке на акции протеста уже собираются студенты Политехнического и Медицинского университетов. В 12.00 по местному времени (11.00 мск) они собираются участвовать в акции по перекрытию улиц.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.