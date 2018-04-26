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Обстановка в центре Еревана спокойная, на окраине собираются студенты
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Обстановка в центре Еревана спокойная, на окраине собираются студенты 

РИА Новости 6 часов назад
ЕРЕВАН, 26 апр — РИА Новости. Спокойная обстановка сохраняется в центре Еревана на площади Республики после прошедших накануне митингов, передает корреспондент РИА Новости.
На площади сейчас малолюдно, она открыта для движения. Однако сцену для митинга и аппаратуру демонтировать не стали, так как на вечер запланирован еще один митинг оппозиции.
В то же время расположенный рядом офис Республиканской партии по-прежнему находится под охраной полиции.
Кроме того, как убедился корреспондент РИА Новости, ближе к окраине города, в студенческом городке на акции протеста уже собираются студенты Политехнического и Медицинского университетов. В 12.00 по местному времени (11.00 мск) они собираются участвовать в акции по перекрытию улиц.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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