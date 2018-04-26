Главу финполиции Киргизии уволили через десять дней после назначения

БИШКЕК , 26 апр — РИА новости . Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев уволил главу государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) Болота Суюнбаева, назначенного на эту должность в 16 апреля, сообщила в четверг пресс-служба киргизского правительства.

Суюнбаев, ранее работавший заместителя председателя Госкомитета нацбезопасности Киргизии, был назначен на пост главы финполиции республики занимавшим тогда пост премьера Сапаром Исаковым. Это произошло после того, как президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уволил главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева и его заместителей, а также направил представление в парламент об освобождении от должности генпрокурора, назначенных во времена правления экс-президента Алмазбека Атамбаева . Через несколько дней сам премьер Исаков лишился своего поста.

"Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Суюнбаев Болот Турарович освобожден от занимаемой должности председателя государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики", — сообщили в пресс-службе.

По ее данным, премьер также уволил замглавы ведомства Исабека Султаналиева.