Премьер Белоруссии рассказал о предстоящих инновациях в экономике страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 декабря подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который призван создать благоприятные условия для развития в республике информационных технологий и прихода в республику мировых IT-компаний. В частности, документ узаконил в Белоруссии такие понятия, как криптовалюты, блокчейн и смарт-контракт, а также новые инструменты совершения инвестиционных сделок. Кроме того, для IT-компаний предусмотрены налоговые льготы, упрощаются процедуры осуществления внешнеторговой деятельности, найма иностранцев.

Основной экспериментальной площадкой был выбран Парк высоких технологий. Как сообщила пресс-служба правительства, во время прошедшего в Минске под председательством премьера первого заседания Совета по развитию цифровой экономики Кобяков напомнил, что главой государства поставлена задача превращения республики в IT-страну. Это предполагает глобальное освоение новых цифровых технологий во всех сферах жизни общества и экономики, поясняется в сообщении.

"Органам государственного управления… предстоит коренным образом перестроить свою работу. Подписанный в конце прошлого года декрет о развитии цифровой экономики создает беспрецедентные для нашей страны правовые условия для работы IT-индустрии. И мы рассчитываем, что успешная апробация ряда законодательных норм на базе Парка высоких технологий позволит в будущем успешно перенести этот опыт на экономику в целом", — отметил Кобяков.

При этом, по его словам, IT-сфера, телекоммуникации, связь — лишь малая часть экономики, которую предстоит преобразовать. «Перед нами амбициозная и сложная задача — сделать восприимчивыми к инновациям традиционные отрасли: промышленность, сельское хозяйство, транспортную систему», — подчеркнул Кобяков.

Он также напомнил, что президентом поручено правительству внести предложения о создании сильного и эффективного министерства в IT-сфере и детально изучить и просчитать все аспекты работы такой структуры. «И сегодня на первом заседании Совета перед нами стоит задача проработать и внести предложения о создании такого министерства (цифровой экономики — ред.)», — заключил Кобяков.