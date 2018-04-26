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Президент Армении заявил, что гордится общенародным движением в Ереване
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Президент Армении заявил, что гордится общенародным движением в Ереване 

РИА Новости 27 минут назад
ЕРЕВАН, 26 апр — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян, что гордится общенародным движением в Ереване.
"Бурные события последних дней в нашей стране — беспрецедентное явление. То, как гражданское движение переросло путем организованного и цивилизованного процесса в общенародное движение, является предметом гордости всего армянства", — говорится в заявлении Саркисяна, размещенном на президентском сайте.
По его словам, ушедший 23 апреля в отставку с поста премьера Серж Саргсян открыл «ворота, ведущие к новой Армении», и все политические силы, особенно представленные в парламенте, должны солидарно продолжать этот путь, руководствуясь конституцией.
"Мы все обязаны должным образом осуществить ту историческую миссию, которая нам выпала, и сделать в судьбоносный для нашей нации момент этот шаг. Политические силы, пользующиеся доверием большинства народа, должны консолидировано вести страну по этому пути", — отметил президент.
Акции против избрания экс-президента Армении Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. Семнадцатого апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
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