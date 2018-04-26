Ещё
Пашинян встретился с руководителем второй по величине фракции парламента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пашинян встретился с руководителем второй по величине фракции парламента 

РИА Новости 9 часов назад
ЕРЕВАН, 26 апр — РИА Новости. Лидер протестов в Армении Никол Пашинян сообщил, что встретился с крупным предпринимателем, руководителем второй по величине фракции парламента страны «Блок Царукян» Гагиком Царукяном.
"Провел встречу с Гагиком Царукяном. Обсудили сложившуюся внутриполитическую ситуацию и возможные решения. Обсуждения будут продолжены", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.
Для избрания главы кабмина в 105-местном парламенте Армении необходимо заручиться поддержкой 53 депутатов. «Блок Царукян» примкнул к протестному движению, но не заявлял о безоговорочной поддержке кандидатуры лидера фракции «Елк» (Исход") Пашиняна на пост премьера. У фракции «Елк» и «Блока Царукяна» в парламенте 40 мандатов.
Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.
Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.
РИА Новости: последние новости
Еще один депутат из правящей в Армении коалиции "присоединился к народу" В ПА ОБСЕ власти и оппозицию в Армении призвали к диалогу "Я ошибся": Серж Саргсян ушел с поста премьер-министра Армении
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»47
У Клюева нашли тяжелую болезнь21
Столтенберг анонсировал совещание по России114
Россиян оставят без торговых центров219
Трамп унизил Макрона119
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
04:05
Варум окончательно решила судьбу «Зимней вишни»
Шоу-бизнес Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение