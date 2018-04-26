Пашинян встретился с руководителем второй по величине фракции парламента

"Провел встречу с Гагиком Царукяном. Обсудили сложившуюся внутриполитическую ситуацию и возможные решения. Обсуждения будут продолжены", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Для избрания главы кабмина в 105-местном парламенте Армении необходимо заручиться поддержкой 53 депутатов. «Блок Царукян» примкнул к протестному движению, но не заявлял о безоговорочной поддержке кандидатуры лидера фракции «Елк» (Исход") Пашиняна на пост премьера. У фракции «Елк» и «Блока Царукяна» в парламенте 40 мандатов.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.