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В Белоруссии определили новые обязанности «тунеядцев»
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Власти Белоруссии определили новые обязанности «тунеядцев» 

RT на русском 30 минут назад
Фото: depositphotos.com
Правительство Белоруссии определило, какие услуги трудоспособные незанятые в экономике страны граждане будут оплачивать по экономически обоснованным тарифам.
Согласно постановлению Совмина № 314 от 24 апреля 2018 года, они будут полностью возмещать экономически обоснованные затраты на оказание следующих коммунальных услуг: горячее водоснабжение; газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов; теплоснабжение.
Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
Как отмечает TUT.by, в настоящее время в Белоруссии население возмещает около 80% затрат на потребляемую электроэнергию, 20% — на тепловую.
В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет №1, который предусматривает отмену взимания специального денежного сбора с неработающих граждан.
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