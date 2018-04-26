В Белоруссии выявили нарушения на 82% объектов массового пребывания людей

МИНСК , 26 апр — РИА Новости . Нарушения требований пожарной безопасности выявлены на 82% объектов массового пребывания людей в Белоруссии , для их устранения не требуется значительных материальных затрат, сообщил в четверг министр по чрезвычайным ситуациям республики Владимир Ващенко.

Ранее, после трагедии в торговом центре в Кемерово , президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД МЧС проверить места массового скопления людей и при наличии серьезных недостатков в обеспечении безопасности привлечь к ответственности владельцев таких заведений.

Ващенко представил Лукашенко доклад, отметив, что по поручению главы государства в стране было проверено около 7 тысяч объектов массового пребывания людей. «На 82% выявлены нарушения противопожарных требований режимного характера, для устранения которых не требуется значительных материальных затрат. Главная причина такого положения дел — не отсутствие средств, а расхлябанность и бесхозяйственность», — приводит слова руководителя ведомства агентство Белта.

При этом Ващенко заверил, что ведется работа по устранению выявленных недостатков, «приняты жесткие меры».

К пожарам, по словам главы МЧС Белоруссии, приводит захламленность территорий мусором, неправильная эксплуатация оборудования, несвоевременная очистка рабочих мест и строительных конструкций от горючих отложений, наличие источников зажигания — курение в неустановленных местах, использование открытого огня, несоблюдение противопожарных требований при проведении сварочных работ, эксплуатации электрооборудования.