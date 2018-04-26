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В Белоруссии выявили нарушения на 82% объектов массового пребывания людей
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В Белоруссии выявили нарушения на 82% объектов массового пребывания людей 

РИА Новости 1 час назад
МИНСК, 26 апр — РИА Новости. Нарушения требований пожарной безопасности выявлены на 82% объектов массового пребывания людей в Белоруссии, для их устранения не требуется значительных материальных затрат, сообщил в четверг министр по чрезвычайным ситуациям республики Владимир Ващенко.
Ранее, после трагедии в торговом центре в Кемерово, президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил МВД и МЧС проверить места массового скопления людей и при наличии серьезных недостатков в обеспечении безопасности привлечь к ответственности владельцев таких заведений.
Ващенко представил Лукашенко доклад, отметив, что по поручению главы государства в стране было проверено около 7 тысяч объектов массового пребывания людей. «На 82% выявлены нарушения противопожарных требований режимного характера, для устранения которых не требуется значительных материальных затрат. Главная причина такого положения дел — не отсутствие средств, а расхлябанность и бесхозяйственность», — приводит слова руководителя ведомства агентство Белта.
При этом Ващенко заверил, что ведется работа по устранению выявленных недостатков, «приняты жесткие меры».
К пожарам, по словам главы МЧС Белоруссии, приводит захламленность территорий мусором, неправильная эксплуатация оборудования, несвоевременная очистка рабочих мест и строительных конструкций от горючих отложений, наличие источников зажигания — курение в неустановленных местах, использование открытого огня, несоблюдение противопожарных требований при проведении сварочных работ, эксплуатации электрооборудования.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, в том числе много детей. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
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