Фракция «Елк» выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера Армении

ЕРЕВАН , 25 апр — РИА Новости . Оппозиционная фракция «Елк» (Исход) выдвинула кандидатуру своего главы и руководителя протестного движения Никола Пашиняна на пост премьера Армении

"Фракция решила выдвинуть на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна", — говорится в заявлении фракции.

Фракция «Елк» и примкнувший к ней блок «Царукян» в данный момент имеют 40 мандатов. Для избрания главы кабмина требуется 53 депутатских голоса.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале «бархатной революции». Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина.

Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.п