Белоруссия и ЕС обсудили участие республики в «Восточном партнерстве»

Делегация Евросоюза посещает Минск 25-27 апреля для участия в пятом заседании координационной группы ЕС-Белоруссия, делегацию ЕС возглавляет Майр-Хартинг, белорусская делегация работает под руководством замглавы МИД Олега Кравченко . В последнем ежегодном послании белорусскому народу и парламенту президент республики Александр Лукашенко высказал мнение, что программа «Восточное партнерство» не должна стать разделительной линией в Европе, а, напротив, должна способствовать преодолению разногласий.

"Участники встречи обсудили текущее состояние двусторонних отношений, участие Беларуси в инициативе ЕС «Восточное партнерство», реализацию в Беларуси проектов международной технической помощи Европейского союза", — говорится в сообщении на сайте МИД.

Кроме того, по информации ведомства, Макей и Майр-Хартинг уделили внимание ситуации в восточноевропейском регионе и перспективам взаимодействия в вопросах прав человека.

Первое заседание координационной группы ЕС-Белоруссии состоялось в Брюсселе 6-7 апреля 2016 года. Группа собирается два раза в год, чтобы рассмотреть весь спектр отношений и согласовать дальнейшие шаги.