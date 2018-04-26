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Белоруссия и ЕС обсудили участие республики в «Восточном партнерстве»
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Белоруссия и ЕС обсудили участие республики в «Восточном партнерстве» 

РИА Новости 13 минут назад
МИНСК, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей встретился с управляющим директором Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Томасом Майром-Хартингом, в том числе обсуждался вопрос участия республики в инициативе ЕС «Восточное партнерство», сообщила в четверг пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
Делегация Евросоюза посещает Минск 25-27 апреля для участия в пятом заседании координационной группы ЕС-Белоруссия, делегацию ЕС возглавляет Майр-Хартинг, белорусская делегация работает под руководством замглавы МИД Олега Кравченко. В последнем ежегодном послании белорусскому народу и парламенту президент республики Александр Лукашенко высказал мнение, что программа «Восточное партнерство» не должна стать разделительной линией в Европе, а, напротив, должна способствовать преодолению разногласий.
"Участники встречи обсудили текущее состояние двусторонних отношений, участие Беларуси в инициативе ЕС «Восточное партнерство», реализацию в Беларуси проектов международной технической помощи Европейского союза", — говорится в сообщении на сайте МИД.
Кроме того, по информации ведомства, Макей и Майр-Хартинг уделили внимание ситуации в восточноевропейском регионе и перспективам взаимодействия в вопросах прав человека.
Первое заседание координационной группы ЕС-Белоруссии состоялось в Брюсселе 6-7 апреля 2016 года. Группа собирается два раза в год, чтобы рассмотреть весь спектр отношений и согласовать дальнейшие шаги.
Программа «Восточное партнерство» является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи.
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