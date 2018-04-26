Власти Молдавии утвердили список граждан, которым запрещено протестовать

Правительство Молдавии утвердило список госструктур и предприятий, сотрудникам которых запрещено участвовать в забастовках. В их число попали руководители государственных учреждений, представители центральных органов власти, чиновники министерств и ведомств, сообщило в четверг агентство Молдпресс.

Всего в этот список попали 18 секторов госуправления и госслужбы, включая сотрудников в секретариате парламента и аппарате президента. Местные СМИ обратили внимание, что на фоне событий в Армении правительство провело в четверг заседание со специфической «антизабастовочной повесткой дня».

Отныне участие в забастовках и акциях протеста запретили всем работникам телекоммуникационной сферы, штатным сотрудникам систем электро-и водоснабжения, медикам, фармацевтам, авиадиспетчерам, военнослужащим вооружённых сил и всех других силовых структур, включая тюремную охрану и таможню.

В ноябре 2018 года в Молдавии состоятся парламентские выборы, победу на которых, как показывают соцопросы, может одержать находящаяся сейчас в оппозиции Партия социалистов.