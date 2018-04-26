Источник: глава МИД Армении находится в Москве вместе с делегацией парламентариев 

МОСКВА/ЕРЕВАН, 26 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян находится в Москве вместе с делегацией парламентариев. Об этом сообщили ТАСС сразу несколько дипломатических источников.
"Глава МИД Армении уже прибыл в российскую столицу, причем он находится в Москве вместе с делегацией парламентариев, — сказал один из собеседников. — Ожидаются переговоры с руководством России". По информации другого источника, «переговоры и встречи на высоком уровне будут закрытыми». Еще один собеседник отметил, что в центре внимания окажется «складывающаяся ситуация в республике».
Делегация прибыла в Москву на фоне политической нестабильности в Армении. Премьер-министр Армении Серж Саргсян 23 апреля под давлением оппозиции ушел в отставку. Согласно конституции страны, в течение семи дней после отставки премьера парламентские фракции имеют право выдвигать кандидатов на пост премьер-министра, после чего выборы главы кабмина проводятся открытым голосованием.