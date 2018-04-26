Ещё
Источник: глава МИД Армении находится в Москве вместе с делегацией парламентариев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: глава МИД Армении находится в Москве вместе с делегацией парламентариев 

ТАСС 41 минуту назад
МОСКВА/ЕРЕВАН, 26 апреля. /ТАСС/. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян находится в Москве вместе с делегацией парламентариев. Об этом сообщили ТАСС сразу несколько дипломатических источников.
"Глава МИД Армении уже прибыл в российскую столицу, причем он находится в Москве вместе с делегацией парламентариев, — сказал один из собеседников. — Ожидаются переговоры с руководством России". По информации другого источника, «переговоры и встречи на высоком уровне будут закрытыми». Еще один собеседник отметил, что в центре внимания окажется «складывающаяся ситуация в республике».
Делегация прибыла в Москву на фоне политической нестабильности в Армении. Премьер-министр Армении Серж Саргсян 23 апреля под давлением оппозиции ушел в отставку. Согласно конституции страны, в течение семи дней после отставки премьера парламентские фракции имеют право выдвигать кандидатов на пост премьер-министра, после чего выборы главы кабмина проводятся открытым голосованием.
ТАСС: последние новости
Экс-премьер Армении считает, что у Пашиняна хорошие перспективы стать премьер-министром Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды У актера Бориса Клюева нашли тяжелую болезнь легких
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»32
Россиян оставят без торговых центров163
Трамп унизил Макрона75
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США162
Назван доход говорившей с Путиным звезды66
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение