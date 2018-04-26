Ещё
Срочно: Парламент Армении изберет нового премьер-министра 1 мая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Срочно: Парламент Армении изберет нового премьер-министра 1 мая 

ИА Синьхуа 50 минут назад
Ереван, 26 апреля /Синьхуа/ — Парламент Армении изберет нового
председателя правительства 1 мая, об этом сообщили в четверг на  официальном сайте парламента. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
С.Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении Узбекистан и МВФ активизирует практическое сотрудничество В Ташкенте профсоюзы разных стран изучают особенности социальной политики Узбекистана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла звезда сериала «Сваты»32
Россиян оставят без торговых центров163
Трамп унизил Макрона75
Пока вы спали: Россия добыла военную тайну США162
Назван доход говорившей с Путиным звезды66
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
02:23
Центр Москвы перекроют из-за репетиции Парада
Новости Москвы Погода
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
01:08
Красотки сцепились на глазах прохожих
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение